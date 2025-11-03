Das Quantenzeitalter beginnt: Während KI-Aktien Rekorde brechen, entsteht im Hintergrund der nächste Megatrend. Analysten sehen Alphabet, IonQ und Nvidia als Vorreiter einer neuen Computerrevolution. Das Wettrennen um die Vorherrschaft im Quantencomputing nimmt Fahrt auf. Laut Analysten von SeekingAlpha positionieren sich große Technologiekonzerne und spezialisierte Start-ups mit Milliardeninvestitionen in einer der disruptivsten Technologien des Jahrzehnts. Berichten zufolge verhandelt ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.