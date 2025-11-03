Mit der neuen Kategorie "DiDi Premier" startet die Plattform ein rein elektrisches Premium-Angebot. Damit will der chinesische Uber-Konkurrent seine Marktdominanz in Mexiko weiter ausbauen und zugleich ein Zeichen für nachhaltige Mobilität setzen. Der chinesische Anbieter DiDi ist bereits seit 2018 in Mexiko-Stadt aktiv. Die App des chinesischen Unternehmens konnte sich in dem lateinamerikanischen Land innerhalb weniger Jahre etablieren - bereits ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.