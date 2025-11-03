Die britische Regierung legt ein neues Förderprogramm in Höhe von 10 Millionen Pfund auf, mit dem die Entwicklung von netzunabhängigen Schnellladestationen unterstützt werden soll. Dabei geht es zum Beispiel um Anlagen mit Photovoltaikanlagen und Batteriespeichern. Ziel des Förderprogramms ist es, entlang des Strategic Road Network (SRN) in England innovative Lösungen zu entwickeln und zu demonstrieren, die sich mit den kurz- bis mittelfristigen ...

