© Foto: Wallstreet-Online

Laut einer aktuellen Umfrage blieb das Wachstum der chinesischen Fabrikaktivität im Oktober hinter den Markterwartungen zurück. Grund dafür war ein stärkerer Rückgang der neuen Exportaufträge, da sich die Handelsspannungen mit den USA im Laufe des Monats verschärften. Diese gingen dabei so schnell wie seit Mai nicht mehr zurück. Der von S&P Global erstellte RatingDog China General Manufacturing PMI fiel im Oktober auf 50,6, nach einem Sechsmonatshoch von 51,2 im September und verfehlte damit die Erwartungen der Analysten von 50,9 in einer Reuters-Umfrage. Die Befragten führten dies auf die "zunehmende Handelsunsicherheit" zurück. Wie die Umfrage ergab, wuchsen Neugeschäft und Produktion im …