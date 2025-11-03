Die in der letzten Handelswoche veröffentlichten Microsoft-Zahlen wirken nach. Nicht zuletzt schoben die Themen KI und Cloud das Unternehmenswachstum maßgeblich an. Dem Kurs der Microsoft-Aktie half das freilich wenig. Die Aktie geriet nach den Zahlen unter Druck. Und aus charttechnischer Sicht ist das gar nicht gut.Microsoft - Aktie nach Zahlen unter Druck Microsoft veröffentlichte gestern die Ergebnisse für das 1. Quartal (gleichbedeutend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
