DJ MARKT USA/Positive Stimmung an Wall Street dürfte andauern

Die Wall Street dürfte ihre Aufschläge vom Wochenschluss am Montag ausbauen. Der Aktienterminmarkt deutet einen etwas festeren Handelsbeginn am Kassamarkt an. Investoren setzten weiter auf einen überwiegend positiven Verlauf der Berichtsperiode der Unternehmen. Die US-Börsen haben die beste Oktober-Entwicklung seit vielen Jahren verbucht. Die Kauflaune erklären Händler mit einer Abkühlung der Handelsspannungen zwischen den USA und China und den soliden Geschäftsausweisen aus dem Technologiebereich. Unter anderem legt AMD am Dienstag nach der Schlussglocke Geschäftszahlen vor. "Technologie bleibt im Fokus, da Palantir und AMD diese Woche Berichte vorlegen werden, beide mit starken Aufschlägen seit Jahresbeginn durch Investorenoptimismus rund um KI und Chip-Nachfrage", sagt Analyst Matt Britzman von Hargreaves Lansdown.

November 03, 2025 06:31 ET (11:31 GMT)

