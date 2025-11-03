Highlights:

- Canada Nickel und die University of Texas in Austin starten ein einmonatiges Pilotprojekt zur Kohlenstoffinjektion vor Ort im Rahmen des Crawford Nickel-Projekts

- Unterstützt durch Fördermittel aus dem ARPA-E-Programm des US-Energieministeriums

- Das Pilotprojekt ist unabhängig von den bestehenden IPT-Karbonisierungs- und NetCarb-Initiativen von Canada Nickel

- Unterstützt die Entwicklung eines CO2-freien Industrieclusters im Nordosten Ontarios

TORONTO, 3. November 2025 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (TSX-V:CNC) (OTCQB: CNIKF) (- https://www.commodity-tv.com/play/canada-nickel-insight-into-the-nickel-market-and-complete-project-financing-coming-soon/ -) freut sich, eine Pilotstudie zur In-situ-Kohlenstoffsequestrierung in seinem Flaggschiff-Projekt Crawford Nickel ("Crawford") in der Nähe von Timmins, Ontario, bekannt zu geben. Die Pilotstudie wird in Zusammenarbeit mit dem ARPA-E-Team des US-Energieministeriums unter der Leitung der University of Texas at Austin durchgeführt.

Das Pilotprogramm folgt auf Laborstudien, die vom ARPA-Team unter der Leitung von Dr. Estibalitz Ukar, Forschungsprofessorin an der University of Texas in Austin, durchgeführt wurden.

Mark Selby, CEO von Canada Nickel, sagte: "Wir haben sehr gerne mit Dr. Ukar und ihrem Team an der University of Texas in Austin zusammengearbeitet, da sie einen neuartigen Ansatz zur Kohlenstoffsequestrierung entwickelt haben, um große Mengen an CO2 zu speichern und durch die Vorkarbonisierung des Materials vor dem Abbau sowohl die Kosten zu senken als auch den Wert aus der Verarbeitung des Materials zu steigern. Wir freuen uns auf die Ergebnisse der nächsten Testphase in einem realen Feldversuch."

Dr. Ukar sagte: "Canada Nickel war ein außergewöhnlicher Partner bei dieser Arbeit und hat uns Zugang zum Standort, geologische Daten und aktive Zusammenarbeit gewährt. Ihre Unterstützung dieses Pilotprojekts ist ein Beispiel für ihr Engagement für eine verantwortungsvolle Mineraliengewinnung, wissenschaftliche Innovation und Klimaschutzmaßnahmen. Durch die Förderung neuartiger Methoden zur dauerhaften CO2-Speicherung und die Unterstützung von Technologien, die weltweit skalierbar sind, trägt Canada Nickel dazu bei, einen nachhaltigen Weg für den Bergbausektor aufzuzeigen."

Laborstudien an den ultramafischen Gesteinen von Crawford haben gezeigt, dass das magnesiumreiche Mineral Brucit CO2 bindet, indem es sich in Sekundärmineralien wie Magnesit und Nesquehonit umwandelt. Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse wird im Rahmen des einmonatigen Pilotprojekts mit Kohlenstoff angereichertes Wasser aus dem Crawford-Standort in einen 400 Meter tiefen Brunnen innerhalb des ultramafischen Körpers injiziert, um die großtechnische Kohlenstoffabscheidung unter natürlichen Bedingungen zu evaluieren.

Der Prozess der Mineralisierung von CO2zu Gestein wird voraussichtlich innerhalb weniger Stunden nach der Injektion beginnen, wobei sich der größte Teil des CO2 innerhalb von sechs Monaten in festes Gestein verwandeln wird. Im Rahmen des Pilotprojekts werden verschiedene Überwachungstechniken zum Einsatz kommen, darunter Grundwasserprobenahmen, seismische Sensoren, Gasdetektoren und satellitengestützte Oberflächenverfolgung.

Diese Initiative ist unabhängig vom In-Process Tailings (IPT)-Karbonatisierungsprogramm von Canada Nickel und stellt einen wichtigen Schritt zum Ausbau der CO2-Abscheide- und -Speicherkapazitäten des Unternehmens dar. Die Ergebnisse dieser Studie werden als Grundlage für künftige Strategien zur Kohlenstoffbindung nach dem Bergbau dienen und die Vision von Canada Nickel für einen CO2-freien Industriecluster in Timmins weiter stärken.

Qualifizierte Person

Arthur G. Stokreef, P.Eng (ON), Manager für Verfahrenstechnik und Geometallurgie und eine "qualifizierte Person" im Sinne der Definition in National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung im Namen von Canada Nickel Company Inc. geprüft und genehmigt.

Über Canada Nickel Company

Canada Nickel Company Inc. ist ein Unternehmen v , das Nickel-Sulfid-Projekte der nächsten Generation vorantreibt, um Nickel für den schnell wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge und Edelstahl zu liefern . Canada Nickel Company hat in mehreren Ländern die Eintragung der Marken NetZero NickelTM , NetZero CobaltTMund NetZero IronTMbeantragt und verfolgt die Entwicklung von Verfahren zur Herstellung von CO2-neutralen Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten. Canada Nickel bietet Investoren Zugang zu Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko. Das Unternehmen verfügt derzeit über sein zu 100 % unternehmenseigenes Flaggschiffprojekt Crawford Nickel-Cobalt Sulphide im Herzen des produktiven Timmins-Nickel-Distrikts. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.canadanickel.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby

CEO

Telefon: 647-256-1954

E-Mail: mailto:info@canadanickel.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis und Erklärung zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen können ( ). Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem das Potenzial und die Durchführbarkeit der Kohlenstoffsequestrierung im Allgemeinen, die Auswirkungen von Bohrungen auf die Definition von Ressourcen, der Zeitpunkt und die Fertigstellung (falls überhaupt) zusätzlicher Mineralressourcenschätzungen, das Potenzial des Timmins Nickel District, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungspläne und -ergebnisse, sowie unternehmerische und technische Ziele. Zukunftsgerichtete Informationen basieren notwendigerweise auf mehreren Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem: künftige Preise und das Angebot an Metallen, die künftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die erforderlichen Mittel zur Erhaltung und Weiterentwicklung des Grundstücks aufzubringen, (bekannte und unbekannte) Umweltverbindlichkeiten, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, Risiken der Bergbauindustrie, Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen, Nicht-Erlangung behördlicher oder Aktionärsgenehmigungen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen. Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81646Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81646&tr=1



