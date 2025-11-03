Erfurt (ots) -Werwölfe, Vampire, Zombies - und mittendrin ein Mädchen, das keine Angst kennt: KiKA zeigt im November zwei Spielfilm-Premieren rund um die furchtlose Nachwuchs-Monsteragentin Nelly Rapp. Die Premieren laufen jeweils freitags um 19:30 Uhr bei LOLLYWOOD: "Nelly Rapp - Monsteragentin" ist am 7. November 2025 und "Nelly Rapp - Der Dunkle Wald" (beide NDR) am 14. November 2025 bei KiKA, auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) zu sehen. Untertitel sind verfügbar.In "Nelly Rapp - Monsteragentin" entdeckt die mutige Nelly in den Ferien bei ihrem Onkel Hannibal, dass ihre Familie eine besondere Geschichte verbirgt: Sie ist seit Jahrzehnten für das friedliche Zusammenleben von Menschen und Monstern zuständig. Auf der Suche nach Monstern begegnet sie der ungewöhnlichen Roberta und lernt, was es heißt, eine echte Monsteragentin zu sein - und was wahre Freundschaft bedeutet. In der Fortsetzung "Nelly Rapp - Der Dunkle Wald" führt ein geheimnisvolles Vermächtnis ihrer verstorbenen Mutter Nelly auf eine gefährliche Spur. Zusammen mit ihrem neuen Stiefbruder Valle begibt sie sich auf die Suche nach dem sagenumwobenen 'Spiegel der Seelen' und muss sich in einem Wald voller Geisterlichter, Werwölfe und anderer unheimlicher Wesen beweisen.Die beiden Filme basieren auf der erfolgreichen schwedischen Kinderbuchreihe von Martin Widmark und Christina Alvner, die mit Witz und Fantasie klassische Monstergeschichten neu erzählt. Sie richten sich an Kinder ab neun Jahren und verbinden Gruselelemente mit liebevoller Familiengeschichte und humorvollen Momenten.Die Verfilmungen wurden von SF Studios Schweden in Koproduktion mit Film i Väst Göteborg und Sveriges Television AB (SVT) produziert. Verantwortliche Redakteurin beim NDR ist Sandra Le Blanc-Marissal.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6150363