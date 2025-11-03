© Foto: CFOTO - CFOTOBereits an der Nasdaq gelistet, zündet Pony AI die nächste Stufe: Das Robotaxi-Start-up plant in Hongkong einen Milliarden-IPO, der Anleger begeistern könnte.Das chinesische Unternehmen Pony AI steht kurz vor einem spektakulären Schritt: Der Entwickler autonomer Fahrzeuge will in Hongkong rund 6,7 Milliarden Hongkong-Dollar - umgerechnet etwa 748,5 Millionen Euro - einsammeln. Nach Informationen von Bloomberg News sollen die Aktien zu 139 Hongkong-Dollar (15,53 Euro) pro Stück angeboten werden. Das liegt gut vier Prozent unter dem Schlusskurs von 18,68 US-Dollar am Freitag an der Nasdaq. Insgesamt will Pony AI 42 Millionen Aktien platzieren, zusätzlich ist eine Mehrzuteilungsoption über 6,3 …Den vollständigen Artikel lesen ...
