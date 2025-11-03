War die jüngste Stabilisierung der Gold- und Silberpreise nur eine Verschnaufpause, ehe die Rutschpartie abermals Fahrt aufnimmt? Die aktuelle Phase ist nicht ohne Risiken, könnte auf lange Sicht aber auch Chancen mit sich bringen.Gold unter 4.000 US-Dollar und Silber unter 50 US-Dollar Gold und Silber notieren zur Stunde unterhalb der relevanten Preisbereiche von 4.000 US-Dollar bzw. 50 US-Dollar. Noch halten die beiden Edelmetalle Kontakt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
