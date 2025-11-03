Mainz (ots) -Woche 48/25So., 23.11.17.15 Terra XploreBitte Folgenänderung beachten:Krieg, Krise, Katastrophe - bist du vorbereitet?(Text und weitere Angaben s. So., 30.11.2025, 17.15 Uhr)(Bitte auch für die Wiederholung um 4.15 Uhr beachten.)Woche 49/25So., 30.11.17.15 Terra XploreBitte Folgenänderung beachten:250 Kilo - bin ich süchtig nach Essen?(Text und weitere Angaben s. So., 23.11.2025, 17.15 Uhr)Pressekontakt:ZDF-PlanungOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6150376

