Stuttgart (ots) -Seit einigen Jahren interessieren sich immer mehr Anleger:innen für Bitcoin und andere Kryptowährungen. Bereits rund 14 Prozent der Deutschen besitzen digitale Coins, weitere 30 bis 40 Prozent bekunden grundsätzliches Interesse am Einstieg in Investments in Kryptowährungen. Die Anzahl der Anleger:innen wächst, denn es geht auch unkompliziert: Mit der BISON App der Gruppe Börse Stuttgart. Einfach, sicher, aus Deutschland.Was sind Kryptowährungen?Kryptowährungen sind digitale Assets, die auf kryptografisch gesicherten, dezentralen Netzwerken basieren und direkt zwischen Nutzer:innen ohne Banken über die Blockchain ausgetauscht werden können. Als Anlageform können sie Chancen auf Wertsteigerung und Diversifikation bieten. Über spezialisierte Handelsplattformen, wie die Krypto-Trading-App BISON (https://bisonapp.com/register/?utm_source=handelsblatt&utm_medium=online&utm_campaign=advertorial), die Teil der Gruppe Börse Stuttgart ist, können Anleger:innen nicht nur bekannte Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum, sondern auch 38 weitere Coins handeln und verwahren. Seit Ende 2024 ist in der EU die MiCAR-Verordnung verpflichtend für Anbieter:innen und Verwahrer:innen von Kryptowerten. Sie sorgt für Transparenz, einheitliche Standards im Markt und besseren Anlegerschutz.Portfolio-Diversifikation mit KryptowährungenKryptowährungen haben sich in den vergangenen Jahren zu eigenständigen Anlageinstrumenten entwickelt und etablieren sich im Finanzsystem. Daher gehören für immer mehr Anleger:innen Kryptowährungen zu einem gut diversifizierten Portfolio. Zwar können die Kurse von Kryptowährungen oft deutlich stärker schwanken als bei klassischen Anlagen wie Aktien oder Anleihen, doch hängt ihre Entwicklung nicht immer in gleichem Maß von traditionellen Märkten ab. Das kann sie für jene Anleger:innen interessant machen, die ihre Vermögenswerte breiter streuen möchten. Dabei ist ein realistisches Bild von Chancen und Risiken und gute Vorbereitung wichtig.Sichere Verwahrung beim InvestierenWer in Kryptowährungen investieren möchte, sollte bei der Wahl des Anbieters vorranging auf Sicherheit und Seriosität achten. Ein Anbieter mit Sitz in Deutschland, der alle MiCAR-Vorgaben einhält und unter klaren gesetzlichen Vorgaben arbeitet, schafft Transparenz und Vertrauen.Ebenso wichtig sind vollständige Lizenzen, ISO-zertifizierte Standards sowie ein mehrstufiges Sicherheitskonzept. Die Verwahrung der Kryptowährungen erfolgt bei BISON über die Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH, eine Tochtergesellschaft der Gruppe Börse Stuttgart, die höchste Sicherheitsstandards gewährleistet und die erste MiCAR-Lizenz in Deutschland erhalten hat.Transparenz und VertrauenWer sich über eine bestimmte Kryptowährung informieren möchte, achtet in der Regel auf wichtige Basisdaten wie den aktuellen Kurs, die prozentuale Veränderung des Kurses über verschiedene Zeiträume, die Marktkapitalisierung und das Handelsvolumen des Coins, um Marktinteresse und Liquidität einzuschätzen. Außerdem werden für die Bewertung der Knappheit die Umlaufmenge und das maximale Angebot angegeben. Ergänzend sollten bei der Recherche eine Projektbeschreibung mit Zielen und Anwendungsfällen, historische Kursverläufe sowie offizielle Quellen eines Coins herangezogen werden.BISON zeigt immer den aktuellen Kauf- und Verkaufspreis an, zu dem man Kryptowährungen handeln kann. Der Handel von Kryptowährungen ist gebührenfrei. Es fällt lediglich der anteilige Spread an, also der Unterschied zwischen Kaufpreis und Verkaufspreis. Die intuitive Oberfläche für Nutzer:innen sowie die App am Smartphone erleichtern den Zugang, bei Fragen und Problemen unterstützt ein verlässlicher Kundendienst. Neuanleger:innen, die überlegen, ihr Portfolio mit Kryptowährungen zu diversifizieren, können mit einer regulierten Plattform wie BISON einfach und sicher in den Handel einsteigen.Weitere Informationen unter: www.bisonapp.com (https://bisonapp.com/register/?utm_source=handelsblatt&utm_medium=online&utm_campaign=advertorial)