München (ots) -Die Gäste:Britta Haßelmann (Bündnis 90/Die Grünen, Fraktionsvorsitzende)Stephan Mayer (CSU, Bundestagsabgeordneter)René Obermann (Airbus-Aufsichtsratsvorsitzender)Hubertus Meyer-Burckhardt (Moderator und TV-Produzent)Jagoda Marinic (Autorin)Jan Philipp Burgard (Die Welt)"Stadtbild"-Debatte und Sozialreformen: Belastungsprobe für Schwarz-Rot?Darüber diskutieren: die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Britta Haßelmann, und der CSU-Bundestagsabgeordnete Stephan Mayer.Rüstungspolitik: Chance für Deutschlands Wirtschaft?Im Studio: Topmanager René Obermann.Es kommentieren: der Moderator und TV-Produzent Hubertus Meyer-Burckhardt, die Autorin Jagoda Marinic und der Chefredakteur der WELT, Jan Philipp Burgard."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos unter: www.ard-foto.dePressekontakt:Pressekontakt:Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6150415

