München (ots) -
Die Gäste:
Britta Haßelmann (Bündnis 90/Die Grünen, Fraktionsvorsitzende)
Stephan Mayer (CSU, Bundestagsabgeordneter)
René Obermann (Airbus-Aufsichtsratsvorsitzender)
Hubertus Meyer-Burckhardt (Moderator und TV-Produzent)
Jagoda Marinic (Autorin)
Jan Philipp Burgard (Die Welt)
"Stadtbild"-Debatte und Sozialreformen: Belastungsprobe für Schwarz-Rot?
Darüber diskutieren: die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Britta Haßelmann, und der CSU-Bundestagsabgeordnete Stephan Mayer.
Rüstungspolitik: Chance für Deutschlands Wirtschaft?
Im Studio: Topmanager René Obermann.
Es kommentieren: der Moderator und TV-Produzent Hubertus Meyer-Burckhardt, die Autorin Jagoda Marinic und der Chefredakteur der WELT, Jan Philipp Burgard.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
© 2025 news aktuell