Die Verbio SE ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, das im Bereich Bioenergie tätig ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Produktion und den Vertrieb von Biokraftstoffen. Es ist in zwei Geschäftsbereiche unterteilt: den Biodiesel-Bereich, der Biodiesel herstellt, und den Bioethanol-Bereich, der Bioethanol und Biomethan produziert. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Sterole und pharmazeutisches Glycerin an die Konsumgüterindustrie. Die Produkte werden direkt an Mineralölgesellschaften, Ölhandelsunternehmen, unabhängige Tankstellen, Speditionen, Stadtwerke und Fahrzeugflotten verkauft. Vor diesem Hintergrund veranstaltet die mwb research AG am 12. November 2025 um 14:00 Uhr einen Online-Earnings Call mit Olaf Tröber, CFO und mit Alina Köhler, Head of IR and Corporate Strategy Manager der Verbio SE. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-11-12-14-00/VBK-GR zur Verfügung gestellt.





