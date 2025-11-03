Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, bietet ab dem 03. November 2025 zwei neue Aktienanleihen auf die Aktie von Vonovia (ISIN DE000A1ML7J1/ WKN A1ML7J) zum Kauf an.Die erste Aktienanleihe (ISIN DE000HT9M3H5/ WKN HT9M3H) verfüge über einen Basispreis in Höhe von 25,00 EUR. Der Zinssatz betrage 9,15%. Der Geldkurs liege bei 98,91%, während sich der Briefkurs auf 99,01% belaufe. Die maximale Rendite betrage 9,71% p.a. Der Rückzahlungstermin sei der 23.12.2027. (Stand: 03.11.2025, 12:33) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
