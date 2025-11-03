Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, bietet ab dem 03. November 2025 zwei neue Aktienanleihen auf die Aktie von Vonovia (ISIN DE000A1ML7J1/ WKN A1ML7J) zum Kauf an.Die erste Aktienanleihe (ISIN DE000HT9M3H5/ WKN HT9M3H) verfüge über einen Basispreis in Höhe von 25,00 EUR. Der Zinssatz betrage 9,15%. Der Geldkurs liege bei 98,91%, während sich der Briefkurs auf 99,01% belaufe. Die maximale Rendite betrage 9,71% p.a. Der Rückzahlungstermin sei der 23.12.2027. (Stand: 03.11.2025, 12:33) ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.