03.11.2025 / 14:00 CET/CEST

HORNBACH expandiert nach Serbien Bornheim (Pfalz), 3. November 2025. Die HORNBACH Baumarkt AG arbeitet an der Eröffnung von HORNBACH Bau- und Gartenmärkten in Serbien in den kommenden Jahren. Zur Vorbereitung des Markteintrittes wurden Tochtergesellschaften gegründet. Die Prioritäten im Projekt liegen auf der Auswahl und Entwicklung exzellenter Standorte sowie der Gewinnung neuer, regionaler Lieferanten. Erich Harsch, Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Baumarkt AG, erklärt: "Millionen Kundinnen und Kunden in neun europäischen Ländern schätzen unsere Kompetenz als Projektbaumarkt Nummer eins. Damit wir künftig noch mehr Menschen von unserem Sortiment und unserer Beratungskompetenz überzeugen können, wollen wir weiter organisch wachsen. In Serbien, einem Land im Herzen Europas mit einer so langen und bewegten Geschichte und einer so vielfältigen Kultur, sehen wir viel Potenzial dafür." Jan Hornbach, Mitglied des Vorstands der HORNBACH Baumarkt AG, ergänzt: "2007 haben wir unseren ersten Markt im Nachbarland Serbiens, in Rumänien, eröffnet. Heute betreiben wir dort sehr erfolgreich elf HORNBACH Bau- und Gartenmärkte. Eine ähnliche Erfolgsgeschichte wünschen wir uns auch für Serbien." Das Gesamtprojekt befindet sich derzeit in der Planungsphase. Verbindliche Aussagen zu bestehenden Zeitplänen zur Eröffnung der ersten Märkte sind derzeit noch nicht möglich. "Wir sind auf einem guten Weg im Gesamtprojekt. Der Markteintritt ist ein weiterer historischer Meilenstein für die erfolgreiche Fortentwicklung unseres Unternehmens", so Vorstandsmitglied Jan Hornbach.

Über HORNBACH HORNBACH ist ein unabhängiges, familiengeführtes und börsennotiertes Handelsunternehmen. Mit einem europaweiten Umsatz von mehr als 6 Milliarden Euro gehört die HORNBACH Gruppe zu den fünf größten Handelsunternehmen für Bau- und Gartenbedarf in Europa. 1877 gegründet, blickt HORNBACH als einziges Unternehmen der Baumarkt-Branche auf eine sechs Generationen überdauernde Firmengeschichte. Aktuell betreibt das Handelsunternehmen 173 Bau- und Gartenmärkte, drei Fachmärkte der Marke BODENHAUS sowie Onlineshops in neun Ländern Europas. Verkaufskonzept und Sortiment sind besonders auf die Bedürfnisse von Projektkunden und Profis ausgerichtet. HORNBACH garantiert seinen Kundinnen und Kunden dauerhaft niedrige Preise und ist damit Preisführer in der Branche. Die hohe Qualität der Beratung und der exzellente Service wurden dem Unternehmen in zahlreichen unabhängigen Tests und Studien bescheinigt. Mit Pionierleistungen wie dem ersten kombinierten Bau- und Gartenmarkt (1968), dem ersten Megastore (1980) und dem ersten Baumarkt mit Drive In (2003) beweist HORNBACH ständig aufs Neue seine Innovationskraft. HORNBACH gilt seit Jahrzehnten als Jobmaschine: Mittlerweile sind mehr als 25.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Erfolg des Unternehmens beteiligt.

Pressekontakt Christian Grether

HORNBACH Baumarkt AG | HORNBACH Holding AG & Co. KGaA

Tel.: +49 6348 60 2571 | E-Mail: christian.grether@hornbach.com

Web: hornbach.de



