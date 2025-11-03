Baden-Baden (ots) -Wenn Bestsellerautor Sebastian Fitzek im prunkvollen Bénazetsaal des Kurhauses seinen neuen Psychothriller präsentiert, Elke Heidenreich im eleganten Brenners Park-Hotel & Spa liest oder Fußballweltmeister Christoph Kramer im Porsche Studio über sein Buch spricht - dann ist wieder Bücherfestival in Baden-Baden.Vom 6. bis 9. November 2025 verwandelt sich die Kurstadt in ein Paradies für alle, die Bücher lieben - oder gerade erst entdecken. Mit über 40 Veranstaltungen, einer lebendigen Buchmesse im Kulturhaus LA8 und Lesungen an außergewöhnlichen Orten feiert das Festival die Lust am Lesen auf neue, überraschende Weise.Das Bücherfestival hat seine Wurzeln in Karlsruhe und findet seit 2023 in Baden-Baden statt. Als die Stadt und der Börsenverein des Deutschen Buchhandels an Media Control herantraten, war schnell klar: Dieses Format gehört in die Kurstadt. Heute verantwortet Media Control einen Großteil der Organisation von der Auswahl der Autoren bis zur Gesamtkoordination und wird dabei tatkräftig und mit großem Engagement vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels Baden-Württemberg und dem Verein "We love Baden-Baden e.V." unterstützt.Ulrike Altig, Geschäftsführerin von Media Control, erzählt: "Wir hatten uns vor zwei Jahren gefragt, wie wir das Buch aus seiner traditionellen Verkaufsecke herausholen und neue, vor allem jüngere Menschen fürs Lesen begeistern können. So entstand die Idee, Literatur dahin zu bringen, wo man sie nicht erwartet - ins Porsche-Studio, in die Kirche, ins Kurhaus. Wir wollten zeigen: Lesen ist kein stilles Hobby, sondern ein Erlebnis, das Menschen verbindet."Heute ist das Bücherfestival Baden-Baden eine feste Größe im Kulturkalender - ein Ort, an dem Bestsellerautoren, Newcomer und Lesebegeisterte zusammenkommen. Neben Fitzek, Heidenreich und Kramer sind auch Ewald Arenz, Carsten Henn, Alexandra Flint und Katja Brandis dabei.Das vollständige Programm und alle Tickets gibt es unter: www.buecherfestival.deÜber Media ControlMedia Control wurde 1977 vom Medienunternehmer Karlheinz Kögel in Baden-Baden gegründet und ist der offizielle Partner der Buchbranche für Marktanalysen und Bestsellerlisten (u. a. SPIEGEL, stern, Börsenblatt). Mit einer Marktabdeckung von rund 90 Prozent ist Media Control das aussagekräftigste Handelspanel im deutschsprachigen Raum. Die jüngste Innovation, das KI-gestützte Absatzprognose-Tool, setzt neue Standards für datenbasierte Entscheidungen in der Buchbranche.Pressekontakt:Ulrike Altig, GF Media Control, u.altig@media-control.de, +49 7221 3090Original-Content von: media control GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59327/6150462