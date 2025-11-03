Berlin (ots) -Knapp 70 Prozent - und damit die überwiegende Mehrheit der Marktakteure - sehen einen großflächigen Einsatz von klimaneutral erzeugtem Wasserstoff im Energiesektor. Die Entwicklung des Wasserstoffmarktes in Deutschland wird von Marktteilnehmern im Vergleich zum vergangenen Jahr jedoch verhaltener eingeschätzt. Der sogenannte H2-Marktindex liegt nun bei 41 von 100 möglichen Indexpunkten und nahm damit um 3 Indexpunkte ab (2024: 44 Indexpunkte). Von den vier in der Analyse untersuchten Hauptrubriken konnte der Infrastrukturausbau einen Anstieg in der Bewertung verzeichnen. Dieser liegt nun bei 35 Indexpunkten (2024: 31 Indexpunkte). Leicht abgenommen in der Bewertung haben das Innovationsumfeld (minus 2 auf nunmehr 55), der politisch-regulatorische Rahmen (minus 3 auf nunmehr 38) und die Marktentwicklung (minus 8 auf nunmehr 37).Weitere Informationen sowie das gesamte Gutachten und eine Zusammenfassung unter www.h2-marktindex.de.Pressekontakt:AGFW | Der Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KWK e. V.Werner Lutsch, GeschäftsführerTel. (069) 6304-278 | E-Mail: w.lutsch@agfw.deDVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.Lars Wagner, Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / PressesprecherTel. (030) 79 47 36 64 | E-Mail: presse@dvgw.deH2Global StiftungEmanuel Henrich, Head of Foundation AffairsTel. 0160-2940 124 | E-Mail: emanuel.henrich@h2-global.orgVerband der Automobilindustrie e.V. (VDA)Lena Anzenhofer, PressesprecherinTel. 0160-91330360 | E-Mail: lena.anzenhofer@vda.deVerband der Chemischen Industrie e.V. (VCI)Jürgen Udwari, Strategie und KommunikationTel. (069) 2556-1716 | E-Mail: udwari@vci.deVerband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e. V. (VIK)Alexander Ranft, Leiter Politik und Kommunikation / PressesprecherTel. (030) / 21 24 92-12 | E-Mail: a.ranft@vik.deVDMA e.V. - Europas größter Verband des Maschinen- und AnlagenbausMichael Herrmann, Power-to-X for ApplicationsTel. (069) 6603-1184 | E-Mail: michael.herrmann@vdma.euVerband kommunaler Unternehmen e. V. (VKU)Anna Theresa Kammer, PressesprecherinTel. (030) 58580-225 | E-Mail: kammer@vku.deOriginal-Content von: DVGW-Dt. Verein d. Gas- u. Wasserfaches e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162131/6150489