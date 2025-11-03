Große Sprachmodelle sind noch nicht bereit für den Einsatz in Robotern. Das jedenfalls ist die Schlussfolgerung eines Forschungsteams, das einen Saugroboter mit KI-Tools ausstattete - und dessen extravagantes Scheitern dokumentierte. Im Frühjahr 2025 zeigten Forscher:innen des norwegischen Andon Labs, dass große Sprachmodelle (LLM) wie Claude 3.5 Sonnet sich beim Betrieb eines virtuellen Getränkeautomaten - nun ja -Â schwertun. Das Experiment gipfelte ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.