© Foto: Andrew Milligan - PA WireBP stößt US-Schieferanteile für 1,5 Milliarden US-Dollar an Sixth Street ab. Der CEO will die Bilanz stärken und das Vertrauen der Anleger zurückgewinnen.Der britische Energiekonzern BP hat sich mit der US-Investmentfirma Sixth Street auf den Verkauf von Beteiligungen an Schieferöl- und Gasvermögenswerten in den Vereinigten Staaten geeinigt. Das Geschäft hat ein Volumen von 1,5 Milliarden US-Dollar und soll BPs Bilanz stärken sowie das Vertrauen der Aktionäre festigen. Laut Unternehmensangaben erwerben von Sixth Street verwaltete Fonds Minderheitsanteile an den Midstream-Anlagen im Permian Basin und im Eagle Ford. BP bleibt Mehrheitsinhaber und Betreiber der Anlagen. Druck von Aktivisten …Den vollständigen Artikel lesen ...
