10.852 Elektroautos wurden im Oktober in Norwegen neu zugelassen. Das sind 22 Prozent weniger als im September und etwas weniger als im Vorjahr - aber immer noch 97,4 Prozent des gesamten Marktes. Allerdings könnte ein interessanter Jahresendspurt folgen. Nicht nur wegen der 97,4 Prozent E-Auto-Anteil bei 10.852 neuen E-Autos und 11.138 Neuwagen insgesamt ist der norwegische Straßeninformatiosnrat OFV trotz der Rückgänge weiter optimistisch, schließlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
