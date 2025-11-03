Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) haben für ihre wachsende Flotte von Elektrobussen in ihrem Depot in der Wikingerstraße Ladeinfrastruktur in Betrieb genommen. Das Depot wurde mit 16 Kempower Power Units und 44 Kempower Control Units ausgestattet. Damit sind 44 der insgesamt 48 Stellplätze mit Schnellladezugang ausgestattet, wie der Hardware-Lieferant Kempower in einer Mitteilung schreibt. Damit ist das Depot in der Wikingerstraße für das weitere ...

