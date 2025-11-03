hier

Der operative Gewinn stieg um 34 % auf einen neuen Rekordwert. Besonders positiv entwickelte sich das Versicherungsgeschäft. Sowohl Geico als auch General Re verbesserten ihre Underwriting-Margen deutlich. Auch die Industriesparte lieferte einen überdurchschnittlichen Beitrag, angeführt vom Flugzeugzulieferer Precision Castparts, während Energie- und Bahnaktivitäten stabile, aber leicht rückläufige Erträge verzeichneten. Der Cashbestand kletterte auf knapp 390 Mrd. $, ein Plus von 48 Mrd. $ seit Jahresbeginn. Der Großteil liegt weiterhin in kurzlaufenden US-Staatsanleihen. BERKSHIRE war im 12. Quartal in Folge Nettoverkäufer von Aktien (kumuliert inzwischen 183 Mrd. $) seit Beginn dieser Verkaufsphase, hat allerdings dadurch auch vieles verpasst. Zum 5. Mal in Folge verzichtete Buffett zudem auf Aktienrückkäufe