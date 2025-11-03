Neue strategische Allianz ermöglicht Marken, Kundenbindungsprogramme schneller und nahtlos über mobile Kanäle zu aktivieren.

Merkle, die dentsu-Tochter für CXM-Lösungen und digitale Transformationsprogramme, geht eine neue strategische Partnerschaft mit Airship ein, um die Salesforce Marketing Cloud um mobile Loyalty-Funktionen zu erweitern. Ziel ist es, Marken dabei zu unterstützen, mobile Kundenbindungsprogramme schneller, intelligenter und wirkungsvoller umzusetzen.

Damit können Marketer und Produktverantwortliche, die Salesforce Loyalty Management nutzen, künftig die mobile Customer-Experience-Plattform von Airship einsetzen, um Kundensignale in Echtzeit in Loyalität und messbaren Mehrwert zu verwandeln.

Das neue Mobile-First-Loyalty-Framework kombiniert die Stärken beider Partner:

Salesforce Marketing Cloud Loyalty Management bietet die skalierbare Grundlage für das Sammeln und Einlösen von Treuepunkten über alle Kanäle hinweg.

bietet die skalierbare Grundlage für das Sammeln und Einlösen von Treuepunkten über alle Kanäle hinweg. Airship ermöglicht personalisierte, mobile Interaktionen in Echtzeit über Apps, Messaging, Web und Wallets.

ermöglicht personalisierte, mobile Interaktionen in Echtzeit über Apps, Messaging, Web und Wallets. Merkle verbindet Strategie, Daten und Orchestrierung, um mobile Customer Journeys zu gestalten, die Loyalität lebendig und dynamisch machen.

"Ein mobiler Loyalitätsansatz ist für Vermarkter, die signalbasierte Erlebnisse für moderne, mobile Verbraucher schaffen möchten, unerlässlich geworden", sagt David Novak, Global Head of CRM bei Merkle. "Mit der Expertise und Konnektivität von Airship können unsere Kunden die Leistungsfähigkeit von Salesforce Loyalty Management nun vollständig auf Mobilgeräte übertragen und Verbraucher in Echtzeit personalisierte Vorteile und relevante Erlebnisse bieten."

Die Integration ermöglicht Merkle, mobile Loyalty-Programme zu entwickeln, die von Beginn an kanalübergreifend konzipiert sind von App und Web über Wallet und Push bis hin zu RCS und In-Store-Erlebnissen. Vorgefertigte, Salesforce-konforme Journeys, das einheitliche Wallet von Airship sowie nahtlose Echtzeit-Integrationen sorgen für eine schnellere Markteinführung und konsistente Kundenerlebnisse über alle Touchpoints hinweg.

"Kunden erwarten heute Treueprogramme, die personalisierten Komfort bieten, Geld sparen und echte Markenerlebnisse schaffen direkt in der Handfläche. Niemand macht das besser als Airship", sagt Brett Caine, CEO von Airship. "Gemeinsam mit Merkle und Salesforce definieren wir den Wert von Loyalitätsprogrammen neu und ermöglichen Marken, relevante Erlebnisse in Echtzeit zu bieten, Beziehungen zu vertiefen und Wachstum zu fördern."

"Integrierte mobile Erlebnisse werden für unsere Kunden zunehmend wichtig", sagt David Adler, Product Management Director bei Salesforce Loyalty Management. "Diese Lösung holt Mitglieder genau dort ab, wo sie sind auf dem Smartphone, beim Einkaufen, im Social Commerce oder in der Community und ist entscheidend für benutzerfreundliche, wertstiftende Loyalitätsprogramme. Die gleichzeitige Anbindung unterschiedlicher mobiler Plattformen wie iOS und Android macht die Entwicklung und Pflege solcher Programme oft komplex und ressourcenintensiv. Unsere Partnerschaft mit Airship reduziert diese Hürden: Marken können von modernen Mobile-Wallet-Integrationen und hochwertigen Loyalty-Erlebnissen profitieren, ohne mehrere Codebasen pflegen oder unterschiedliche Cloud-Umgebungen betreuen zu müssen. Merkle bringt zudem tiefes Know-how in den Funktionen von Salesforce Loyalty Management sowie langjährige Erfahrung mit AppExchange-Paketen ein und verbindet so Technologie, Marketer und Mitglieder zu einem stimmigen, durchgängigen Erlebnis."

Um mehr über die Werbe- und Loyalitätsfunktionen von Merkle zu erfahren, klicken Sie hier.

Über Merkle:

Merkle, ein dentsu-Unternehmen, treibt seit über 35 Jahren die Transformation der Erlebniswirtschaft voran. Dabei stellt das Unternehmen den Menschen in den Mittelpunkt seines Ansatzes zur digitalen Geschäftstransformation. Als weltweit einziges Beratungsunternehmen mit Tradition in den Bereichen Datenwissenschaft und Unternehmensleistung bietet Merkle ganzheitliche End-to-End-Erlebnisse, die Wachstum, Engagement und Loyalität fördern. Das Fachwissen von Merkle wurde von führenden Branchenanalysten in Kategorien wie digitale Transformation und Handel, Experience Design, Engineering und Technologieintegration, digitales Marketing, Datenwissenschaft, CRM und Kundenbindung sowie Kundendatenmanagement als "führend" anerkannt. Mit mehr als 16.000 Mitarbeitern ist Merkle in über 30 Ländern in Amerika, EMEA und APAC tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.merkle.com.

Über Airship:

Airship genießt das Vertrauen weltweit führender Marken wie Alaska Airlines, BBC und The Home Depot, um mit mobilen, kanalübergreifenden Kundenerlebnissen das Umsatzwachstum und die Kundenbindung zu steigern.

Die mobile-first-Kundenerlebnisplattform von Airship erleichtert es Marketing-, Produkt- und Wachstumsteams, hyperpersonalisierte Erlebnisse über Apps, Websites, E-Mail, SMS, mobile Wallets und mehr zu erstellen, zu testen und zu orchestrieren. Das modulare Netzwerk von KI-Agenten von Airship ermöglicht es Teams, Kundendaten kontinuierlich anzureichern und schnell Experimente zu starten, um jede Interaktion und die gesamte End-to-End-Kundenreise sicher zu verbessern und so Marken dabei zu helfen, wiederholbare Conversions, einen höheren Lifetime Value und ein dauerhaftes Umsatzwachstum zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter www.airship.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251028846446/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Merkle:

Kate Kelley

Kommunikationsleiterin, Nordamerika, dentsu

Kate.Kelley@dentsu.com

Airship:

Deutschland KOSCHADE PR

Tanja Koschade

+49 (89) 55 06 68 50

tanja@koschadepr.de

Nordamerika Kali Myrick Communications

Kali Myrick

+1 503-580-4645

kali@kalimyrick.com