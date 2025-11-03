Anzeige
Mehr »
Montag, 03.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Der menschliche Genius hinter den Maschinen: Telescope Innovations und der Aufstieg der autonomen Wissenschaft
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
03.11.2025 15:09 Uhr
172 Leser
Artikel bewerten:
(0)

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 4. November (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 4. November (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnise des geldpolitischen Rats 
     Cash Rate 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  3,60% 
*** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Ergebnis 3Q 
     (14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 DE/Nordex SE, ausführliches Ergebnis 3Q 
  07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 3Q 
  07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 3Q 
  07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 3Q (9:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) 
*** 08:00 DE/Schaeffler AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate 
     (10:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 3Q 
  08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Jahresergebnis 
  08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H 
*** 08:40 BG/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Konferenz zu "On the 
     Doorstep of the Eurozone" (PK 10:45) 
*** 11:00 FI/EZB-Ratsmitglied Rehn, Anhörung im Finanzausschuss des Parlaments 
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 
  11:30 DE/Auktion 2,00-prozentiger Bundesschatzanweisung 
     mit Laufzeit Dezember 2027 im Volumen von 5 Mrd EUR 
  12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 3Q 
*** 12:35 US/Fed-Gouverneurin Bowman, Teilnahme an Diskussion über 
     Bankenaufsicht und Geldpolitik 
*** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 3Q 
*** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 3Q 
  14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 3Q 
  15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht 
*** 18:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Gemeinsam sind wir stärker - 
     wie Europa für seine neue globale Rolle fit wird" 
*** 22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 3Q 
*** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 3Q 
*** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 3Q 
 
    - RU/Börsenfeiertag Russland 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2025 08:38 ET (13:38 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.