Mit diesen 3 Dividendenaktien aus Übersee können Sie sich auf ein regelmässiges Einkommen freuen… Wer auf langfristige Erträge setzt, schaut nicht nur auf reißerisches Wachstum, sondern auch auf zuverlässige Dividendenzahler mit Beständigkeit. Drei Aktien haben das Potenzial, geradezu "für die Ewigkeit" gehalten zu werden - mit dem Ziel: entspannt wohlhabender werden. In diesem Artikel gehen wir auf die drei Top-Dividendenkandidaten Chevron Corporation ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.