Deutschlands Maschinenbauer kämpfen mit Auftragsflaute und steuern nach einem schwachen September auf ein Produktionsminus von fünf Prozent im laufenden Jahr zu.Johannes Gernandt, Chefvolkswirt des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) meinte zu den Auftragszahlen bis zum Ende des dritten Quartals, dass die exportorientierte Branche weiterhin unter einer spürbaren Nachfrageflaute und Unterauslastung leide. Die Bestellungen sanken im September um ganze 19 Prozent. Im Vergleich zum September aus dem Vorjahr gingen fünf Prozent weniger neue Bestellungen aus dem Inland ein, die Bestellungen aus dem Ausland brachen sogar um 24 Prozent ein. Betrachtet man das gesamte dritte …