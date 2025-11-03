Westpac Banking Corporation
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Westpac Banking Corporation
Westpac Jahresfinanzergebnisse 2025
Die Ankündigungen sind verfügbar unter:
Westpac 2025 Jahresabschluss - Bekanntmachung
http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/9513F_1-2025-11-3.pdf
Westpac 2025 Jahresergebnis - Pressemitteilung
http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/9513F_2-2025-11-3.pdf
Westpac 2025 Präsentation und Investorendiskussionspaket
http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/9513F_3-2025-11-3.pdf
Westpac 2025 Konzernjahresbericht und Anhang 4E
http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/9513F_4-2025-11-3.pdf
Westpac 2025 Jahresergebnisse - E-Mail an die Aktionäre
http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/9513F_5-2025-11-3.pdf
Eine Kopie wurde dem National Storage Mechanism übermittelt.
3. November 2025
Diese Informationen werden von RNS, dem Informationsdienst der Londoner Börse, zur Verfügung gestellt. RNS ist im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority (Finanzmarktaufsicht) als Primary Information Provider zugelassen. Für die Nutzung und die Verbreitung dieser Informationen können die Geschäftsbedingungen gelten. Um weitere Auskünfte zu erhalten, setzen Sie sich bitte mit rns@lseg.com in Verbindung oder gehen Sie auf www.rns.com.
Ende der Medienmitteilungen
2222886 03.11.2025 CET/CEST