Westpac Banking Corporation / Schlagwort(e): Sonstiges

Westpac Banking Corporation: Westpac Jahresfinanzergebnisse 2025



03.11.2025 / 15:30 CET/CEST





Westpac Banking Corporation Westpac Jahresfinanzergebnisse 2025 Die Ankündigungen sind verfügbar unter: Westpac 2025 Jahresabschluss - Bekanntmachung http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/9513F_1-2025-11-3.pdf Westpac 2025 Jahresergebnis - Pressemitteilung http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/9513F_2-2025-11-3.pdf Westpac 2025 Präsentation und Investorendiskussionspaket http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/9513F_3-2025-11-3.pdf Westpac 2025 Konzernjahresbericht und Anhang 4E http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/9513F_4-2025-11-3.pdf Westpac 2025 Jahresergebnisse - E-Mail an die Aktionäre http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/9513F_5-2025-11-3.pdf Eine Kopie wurde dem National Storage Mechanism übermittelt. 3. November 2025



