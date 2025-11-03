Einem Test der Osloer Verkehrsbetriebe zufolge lassen E-Busse eines chinesischen Herstellers sich von China aus fernsteuern. Die Busse fahren nicht nur in Norwegen, sondern auch in Dänemark und Österreich. Nicht überall zeigt man sich alarmiert. E-Busse erfreuen sich auf europäischen Straßen steigender Beliebtheit. Allein in Deutschland sind im ersten Halbjahr 2025 knapp 650 neue E-Busse zugelassen worden, fast die Hälfte von ihnen stammen von Mercedes-Benz. ...

