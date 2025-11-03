Paris (www.fondscheck.de) - Seit dem 1. November 2025 verstärkt Roman Waleczek als Managing Director das deutsche Global-Advisory-Team von Rothschild & Co, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mit seiner langjährigen Erfahrung in den Bereichen Energie, Infrastruktur und Transport sowie im öffentlichen Sektor wird der Corporate Finance Banker das Beratungsgeschäft von Rothschild & Co gezielt ausbauen. ...

