Die jüngst in Aridge umbenannte Flugauto-Sparte von Xpeng hat in ihrem neu gebauten Werk in Guangzhou das erste Exemplar des modularen Flugautos Land Aircraft Carrier produziert. Dies markiere den Start der "weltweit ersten Serienproduktion von Flugautos", wie Aridge frohlockt. An Kunden ausgeliefert werden die ersten Einheiten aber nicht. Die ersten Fluggeräte werden stattdessen für Testflüge eingesetzt, um Leistung und Fertigungsprozesse zu überprüfen
