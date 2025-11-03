Der Berliner Roaming-Spezialist Hubject meldet zwei neue Partnerschaften: Die Schnellladestationen des französischen CPOs Electra werden in Hubjects intercharge eRoaming-Plattform integriert und erhalten Plug&Charge-Funktionalität. Und auch der isländische Anbieter eOne nutzt künftig Plug&Charge von Hubject. Der französische Schnellladeanbieter Electra wurde 2021 gegründet, expandiert massiv und hat im Mai 2025 auch seinen ersten Ladepark in Deutschland ...

