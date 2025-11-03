© Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoNach starken Quartalszahlen sehen Analysten Coinbase auf dem Weg zur zentralen Infrastruktur des Krypto-Finanzsystems mit großem Kurspotenzial.Die Aktie von Coinbase hat am Freitag kräftig zugelegt. Nach Vorlage besser als erwarteter Quartalszahlen stieg der Kurs um rund 9 Prozent, während Analysten an der Wall Street die Krypto-Börse mit einer Reihe optimistischer Einschätzungen überzogen. Im Premarket am Montag notiert die Aktie wieder 3,5 Prozent tiefer bei 340 US-Dollar (Stand: 14:00 Uhr MESZ). Starke Zahlen, starke Reaktion Im dritten Quartal erzielte Coinbase Umsätze von 1,87 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Damit übertraf die Plattform die …Den vollständigen Artikel lesen ...
