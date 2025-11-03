DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SHELL INTL FIN. 2038 US822582AD40 04.11.2025 HZE/EOT
SHELL INTL FIN. 2040 US822582AN22 04.11.2025 HZE/EOT
SHELL INTL FIN. 18/28 S0IA US822582CB65 04.11.2025 HZE/EOT
SHELL INTL F 19/49 US822582CE05 04.11.2025 HZE/EOT
SHELL INTL F 21/51 US822582CL48 04.11.2025 HZE/EOT
