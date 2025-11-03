SPM Instrument, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Zustandsüberwachung, unternimmt den nächsten Schritt in seiner Mission, Branchen mit Wissen und Werkzeugen zu versorgen, die Zuverlässigkeit und Leistung gewährleisten. Die SPM Academy Inc. mit Sitz in den USA wird als weltweite Drehscheibe für Schulungen und Zertifizierungen im Bereich Schwingungstechnik dienen und so das Fachwissen über industrielle Zuverlässigkeit branchenübergreifend stärken.

Unter der Leitung von Bill Partipilo, CEO von SPM Instrument North America, baut die Academy auf der langen Tradition von SPM auf, durch Lernen Innovation und Kundensupport zu fördern.

"Unser neues globales Schulungszentrum bietet Fachleuten aus den Bereichen Wartung und Zuverlässigkeit die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten durch interaktive, hochwertige Kursmaterialien zu erweitern in ihrer Landessprache, auf einer Plattform oder an einem Ort, der ihnen zusagt", so Partipilo.

Die SPM Academy kombiniert praktische Übungen, Simulatoren und Fallstudien aus der Praxis für eine dynamische Lernerfahrung. Die Schulungen und Zertifizierungen entsprechen den Normen ISO/IEC 17024, ISO 18436-1 und ISO 18436-2. Das SPM Academy Certification Center beantragt derzeit die Akkreditierung durch das ANSI National Accreditation Board. Die Akkreditierung stellt sicher, dass die Zertifizierung unabhängigen, international anerkannten Standards entspricht.

Christer Larsson und Dennis Swanepoel, beide Vibration CAT IV-zertifiziert, entwickeln und unterrichten die Kurse und bringen fundierte Branchenkenntnisse in den Unterricht ein.

Die SPM Academy Inc. wird im November 2025 ihre Tätigkeit aufnehmen und Kurse in Englisch, Spanisch und Schwedisch anbieten, die in Klassenzimmern, online oder vor Ort besucht werden können. Die ersten Programme Vibration Analysis CAT I und CAT II beginnen am 1. Januar 2026, gefolgt von CAT III und CAT IV. Jedes Programm endet mit einer optionalen Zertifizierungsprüfung nach ISO 18436-2, die vom Zertifizierungszentrum der Akademie unparteiisch durchgeführt wird. Details zu den Kursen finden Sie unter spmacademy.com.

Die SPM Academy lädt auch unabhängige Schulungszentren weltweit ein, Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit und Akkreditierung zu erkunden, indem sie sich an info@spmacademy.com wenden.

Die SPM Academy ist mehr als nur ein Schulungsanbieter, sie ist eine globale Gemeinschaft, die sich der Förderung von Wartungs- und Zuverlässungskompetenzen verschrieben hat und Fachleute aus der Industrie darauf vorbereitet, die Herausforderungen der Zustandsüberwachung von morgen zu meistern.

Über SPM International

SPM International wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Strängnäs, Schweden. Das Unternehmen entwickelt und liefert fortschrittliche Lösungen für die Zustandsüberwachung und Prozessoptimierung, die der Industrie helfen, ihre Zuverlässigkeit, Leistung und Nachhaltigkeit zu verbessern. Mit patentierten Technologien, eigener Forschung und Entwicklung sowie eigener Produktion liefern die Unternehmen der SPM-Gruppe und ihre Partner weltweit komplette zustandsbasierte Wartungssysteme für die Prozess- und Schwerindustrie. Die neue Einheit der Gruppe, SPM Academy Inc., erweitert diese Mission, indem sie weltweit ISO-zertifizierte Schulungen zur Schwingungsanalyse für Fachleute aus den Bereichen Wartung und Zuverlässigkeit anbietet.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251103443075/de/

Contacts:

Medienkontakte

Europa: Josefin Lindberg Roug, SPM International info@spminstrument.se +46 152 225 00

Nordamerika: Anna Aranha, SPM Academy Inc. info@spmacademy.com 1-239-508-1200