Die Konsolidierungsphase der Siemens Energy-Aktie ist abgeschlossen; seit dem Tief Mitte Oktober befindet sie sich wieder in einem steilen Aufwärtstrend. Am Montag gewinnt sie aktuell +4,7% und steht bei 112,20 €. Damit erreicht sie ein neues Allzeithoch. Was ist hier zu erwarten? Höherer Strombedarf erwartet Momentan befinden sich die Börsen in einer starken Phase, insbesondere die Tec-Aktien in den USA treiben weltweit die Kurse. Der Hauptgrund ...

