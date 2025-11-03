Der Bitcoin hat sich zuletzt sehr schwach entwickelt und den Oktober mit deutlichen Verlusten beendet. Und der November beginnt ebenfalls tiefrot. Aktuell büßt die Kryptowährung -2,4% ein und fällt zurück unter die Marke von 110.000 US$. Fällt die erhoffte Jahresendrallye damit aus? Schwaches Omen für den November? Erstmals seit 2018 hat der Bitcoin den "Uptober" im Minus beendet. Obwohl der Monat sehr stark begonnen hatte und die Kryptowährung ein ...

