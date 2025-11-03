CEOs von Unternehmen wie OpenAI und Anthropic befeuern die Sorge, durch KI arbeitslos zu werden. Dabei können Tools bisher nur drei Prozent der Aufgaben übernehmen, wie eine neue Benchmark zeigt. In den USA verlieren derzeit Tausende Beschäftigte ihre Arbeitsplätze - mutmaßlich als Folge des wachsenden Einsatzes von KI. Wie Wired berichtet, zeigt eine neue Benchmark jedoch, dass aktuelle KI-Tools noch weit davon entfernt sind, ganze Aufgabenbereiche ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.