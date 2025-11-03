Hallo zu einer neuen Woche mit unserem "eMobility Update'! Und jetzt schauen wir nach Asien: Auf der Japan Mobility Show hat Honda zwei brandneue Elektro-Prototypen enthüllt. Der japanische Hersteller meint es wohl endlich ernst mit seiner Elektro-Offensive! Mit dem Honda Zero Alpha und dem sportlichen Kei-Car Super-ONE bringt Honda zwei sehr unterschiedliche, aber gleichermaßen spannende Elektroauto-Studien an den Start. Fangen wir mit dem größeren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net