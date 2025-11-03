© Foto: Daniel Karmann/dpa

Der November könnte für Siemens Healthineers einige wichtige Weichenstellungen bedeuten. Auch die Aktie könnte dann endlich wieder Fahrt aufnehmen, meinen die Analysten der britischen Barclays.Barclays bleibt bei Siemens Healthineers optimistisch und hebt das Kursziel für die Aktie von 62 auf 64 Euro an. Die Analysten sehen ein Kurspotenzial von mehr als 30 Prozent - und gleich mehrere bevorstehende Katalysatoren, die den Kurs beflügeln könnten. Im Fokus stehen zwei Termine im November: Am 13. November soll Siemens AG auf dem Capital Markets Day Klarheit über ihre Beteiligung an Siemens Healthineers schaffen. Ein teilweiser Ausstieg oder eine Abspaltung des 71 Prozent-Anteils gilt als …