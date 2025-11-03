Warren Buffett macht's vor!
© 2025 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|412,30
|412,60
|17:20
|412,20
|412,60
|17:20
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|17:01
|Warren Buffett Just Hit the Sell Button for $4.1 Billion. Is the Oracle of Omaha Losing Faith in the Stock Market?
|16:54
|Warren Buffett macht's vor!
|Warren Buffett macht's vor
► Artikel lesen
|16:31
|Warren Buffett and Berkshire Hathaway Have 60% of Their Portfolio in These 4 Stocks. Are They Buys Right Now?
|16:25
|Börsenorakel Buffett schenkt Nachfolger kräftiges Plus
|15:59
|Berkshire Hathaway's Cash Pile Nears $400 Billion
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
|412,50
|-0,36 %