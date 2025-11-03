Geekvape freut sich bekannt zu geben, dass sein neuestes Produkt, die SOUL II, mit dem MUSE Design Gold Award 2025 ausgezeichnet wurde einer der renommiertesten Auszeichnungen in der globalen Kreativbranche. Die MUSE Awards, oft als "Oscars der Designwelt" bezeichnet, würdigen herausragende Leistungen in Design und Innovation. Diese Auszeichnung unterstreicht die starke Markenpräsenz von Geekvape und das kontinuierliche Streben nach Exzellenz.

Neudefinition von Stil und Benutzererlebnis

Die SOUL II überzeugt durch ihr minimalistisches, zugleich raffiniertes Design, das moderne Ästhetik mit ergonomischem Komfort verbindet. Dezente Farbtöne, eine glatte Aluminiumlegierung und innovative Veredelungstechniken verleihen dem Gerät eine stilvolle, Hightech-orientierte Ausstrahlung. Doch nicht nur das Äußere zählt die SOUL II wurde konsequent an den Bedürfnissen der Nutzer ausgerichtet. Austauschbare Mundstücke, ein magnetischer Pod-Anschluss, ein sichtbares E-Liquid-Fenster sowie ein leistungsstarker Akku sorgen für ein komfortables, zuverlässiges und individuell anpassbares Dampferlebnis.

Ein gemeinsamer Erfolg eine gemeinsame Auszeichnung

Diese Auszeichnung ist nicht nur eine Anerkennung für das Produkt selbst, sondern auch eine Würdigung der Leistung des gesamten Geekvape-Teams. Von der Forschung und Entwicklung über das Design bis hin zu Produktion und Marketing jede einzelne Leistung hat zur Entstehung der SOUL II beigetragen und ihren internationalen Erfolg möglich gemacht.

Stärkung der Markenpräsenz

Der Gewinn des MUSE Gold Award stärkt die weltweite Marktposition von Geekvape und belegt nicht nur unsere Innovationskraft, sondern auch das Vertrauen und die Anerkennung durch Verbraucher und Branchenexperten auf der ganzen Welt. Dieser Meilenstein festigt die Rolle von Geekvape als führende Marke in der Vaping-Industrie.

Blick in die Zukunft

Für Geekvape ist diese Auszeichnung sowohl ein Erfolg als auch ein Ansporn für den weiteren Weg. Aufbauend auf dem Erfolg der SOUL II bleiben wir unserem Prinzip treu: anwenderorientiertes Design und technologische Innovation. Unser Ziel ist es, weltweit intelligente, stilvolle und zuverlässige Produkte zu liefern.

Geekvape blickt mit Zuversicht nach vorn bereit, diese Anerkennung als Sprungbrett zu nutzen, um neue Maßstäbe in Design und Markenstärke zu setzen.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251103004385/de/

Contacts:

Hillary Jiang, hillary.jiang@geekvape.com