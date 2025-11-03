GigaDevice, ein führendes Halbleiterunternehmen, das sich auf Flash-Speicher, 32-Bit-Mikrocontroller (MCUs), Sensoren und analoge Produkte spezialisiert hat, wird auf der diesjährigen Embedded World North America seine neuesten bahnbrechenden Innovationen in den Bereichen KI-gestützte Gesichts- und Stimmerkennung, Energieverwaltung und Verbraucheranwendungen vorstellen.

Die EWNA findet zum zweiten Mal statt und wird ab dem 4. November in Anaheim, Kalifornien, ausgerichtet. Die Technologie von GigaDevice wird während der dreitägigen Messe am Stand Nr. 6085 zu sehen sein. Wie ihre europäische Schwesterveranstaltung bringt die Messe viele der führenden Entwickler und Systemarchitekten aus dem gesamten Bereich der eingebetteten Elektronik zusammen.

Die Vorführungen von GigaDevice werden die Leistung und Vielseitigkeit seiner GD32-MCU-Familie in mehreren anspruchsvollen Anwendungen hervorheben:

Edge-KI-Erkennungssysteme: GigaDevice wird Gesichts- und Spracherkennungslösungen vorstellen, die auf seiner leistungsstarken GD32H7-Serie von Allzweck-MCUs basieren. Die Spracherkennungslösung nutzt die Sensory-Engine für das Keyword-Training und unterstützt mehrere Schlüsselwörter und Sprachen. Die Gesichtserkennungslösung basiert auf dem Open-Source-Modell Swift Yolo und erreicht auf dem GD32H759-Entwicklungsboard eine mittlere Genauigkeit von 97,9 und eine einzelne Inferenzzeit von 77 ms.

Fortschrittliche digitale Stromversorgungslösungen: Das Unternehmen wird seine Fortschritte im Bereich der Stromversorgungstechnologien vorstellen, darunter Entwicklungen aus seinem neu angekündigten Digital Power Joint Lab, das in Zusammenarbeit mit Navitas Semiconductor gegründet wurde. Im Mittelpunkt der Demonstration steht eine 12-kW-Stromversorgungslösung für KI-Server, die unter Verwendung der MCU GD32G553 von GigaDevice, Navitas GaNSafe-ICs und Gen-3 Fast SiC-MOSFETs entwickelt wurde. Diese Lösung zielt auf KI-Server, herkömmliche Server und Hyperscale-Rechenzentren ab. Das 12-kW-Modell wurde mit einer kompakten und optimierten Architektur entwickelt, erfüllt die OCP-, ORv3- und CRPS-Standards, übertrifft den 80 PLUS® "Ruby"-Effizienz-Benchmark und erreicht eine beeindruckende Spitzenwirkungsgrad von 97,8 %.

Interaktive Steuerung von Unterhaltungselektronik: GigaDevice wird auch eine vielseitige Lösung für kompakte und funktionsreiche Verbrauchergeräte vorstellen. Im Mittelpunkt dieser Demonstration steht ein System mit einem 1,47-Zoll-TFT-LCD-Bildschirm, das eine ausgeklügelte Benutzeroberfläche und mehrere Interaktionsmethoden, darunter Touch-Steuerung und haptisches Feedback, präsentiert, die alle von der äußerst kostengünstigen GD32C231 MCU verwaltet werden.

"Die Embedded World North America ist für uns eine wichtige Plattform, und unsere erweiterte Präsenz in diesem Jahr unterstreicht unser starkes Engagement für den amerikanischen Markt", sagte Shahram Mehraban, VP und General Manager von GigaDevice Americas. "Ob es darum geht, komplexe KI am Rand zu ermöglichen, fortschrittliche Steuerung in der digitalen Energieversorgung zu liefern oder reichhaltige, interaktive Erfahrungen für Verbraucheranwendungen zu schaffen GigaDevice bietet die Kerntechnologien, die unseren Kunden helfen, schneller innovativ zu sein."

Über GigaDevice

GigaDevice Semiconductor Inc. ist ein weltweit führender Fabless-Anbieter. Das Unternehmen wurde im April 2005 gegründet und hat seitdem seine internationale Präsenz kontinuierlich ausgebaut. Im Jahr 2025 wurde der globale Hauptsitz in Singapur gegründet. Heute unterhält GigaDevice Niederlassungen in zahlreichen Ländern und Regionen und bietet seinen Kunden lokalisierten Support vor Ort. GigaDevice hat sich zum Ziel gesetzt, ein umfassendes Ökosystem mit wichtigen Produktlinien Flash-Speicher, MCU, Sensoren und Analogtechnik als treibende Kraft aufzubauen und bietet eine breite Palette an Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Industrie, Automobil, Computer, Unterhaltungselektronik, IoT, Mobilfunk, Netzwerke und Kommunikation. GigaDevice hat die Zertifizierung nach ISO 26262:2018 für funktionale Sicherheit in der Automobilindustrie (ASIL D), die Produktzertifizierung nach IEC 61508 für funktionale Sicherheit sowie die Zertifizierungen nach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 und Duns erhalten. In unserem ständigen Bestreben, unser Technologieangebot für Kunden zu erweitern, hat GigaDevice auch strategische Allianzen mit führenden Foundries, Montage- und Testwerken geschlossen, um das Lieferkettenmanagement zu optimieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.gigadevice.com

*GigaDevice, GD32 und ihre Logos sind Marken oder eingetragene Marken von GigaDevice Semiconductor Inc. Andere Namen und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251103499247/de/

Contacts:

Telefonnummer: 86 (010) 8288 1196

E-Mail-Adresse: marcom@gigadevice.com