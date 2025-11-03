Folker Hellmeyer über Europas Schwäche, Amerikas Stärke - und Chancen trotz Krisen. Der Chefvolkswirt von Netfonds, Folker Hellmeyer, nimmt im Gespräch mit Smartes Geld kein Blatt vor den Mund: "Europa ist krank - und wenn wir in Deutschland keine Trendwende hinkriegen, ist der Verfall unausweichlich." Die wirtschaftliche Dynamik, sagt Hellmeyer, liege längst nicht mehr im Westen. Die großen Schwergewichte Frankreich und Deutschland hätten strukturelle ...

