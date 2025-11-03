© Foto: Remko de Waal - ANP

Axon Enterprise wird seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 am Dienstag nach Börsenschluss veröffentlichen. Besonders der Einstieg ist Drohnengschäft hat die Aktie steil gehen lassen.Analysten erwarten, dass das Unternehmen einen Gewinn von 1,63?US-Dollar je Aktie und einen Umsatz von 704?Millionen US-Dollar für das Quartal bekanntgeben wird. Axon Enterprise hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 auf Basis des EPS festgelegt. Schauen wir auf die Aktie. Der 50-Tage-Durchschnittskurs liegt bei rund 732?US-Dollar, der 200-Tage-Durchschnitt bei 727 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt 59 Milliarden US-Dollar mit einem Kursgewinnverhältnis (KGV) von 186. Momentan bewegen …