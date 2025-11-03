Long-Term-Holder und institutionelle Investoren stoßen Bitcoin-Bestände ab

Sowohl langfristige Investoren als auch große institutionelle Akteure stoßen zunehmend ihre BTC-Bestände ab. Nach dem jüngsten Allzeithoch nutzen viele die Gelegenheit, Gewinne mitzunehmen und Risiken zu reduzieren. Das sorgt heute für sinkende Kurse und eine eingetrübte Marktstimmung.

Kryptomarkt verzeichnet deutliche Verluste zum Wochenstart

Der Wochenstart verläuft für den Kryptomarkt alles andere als positiv. Die Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptomarktes ist um 3,3 % auf 3,61 Billionen $ eingebrochen. Für die Leitwährung des Marktes, BTC, ging es von 110.000 $ auf 107.000 $ um 3 % abwärts. Noch härter getroffen wurden Top-Altcoins. ETH fiel um 4,5 % auf 3.700 $ zurück, und XRP tradet aktuell nur noch bei 2,4 $.

Größere Verluste gab es bei Mid-Cap-Altcoins wie VIRTUAL, SPX, FIL und Co. Hier beliefen sich die 24-Stunden-Verluste sogar auf 13-15 %. Dadurch hat sich auch das Marktsentiment wieder verschlechtert. Hatte sich der Fear-and-Greed-Index zuletzt erst wieder in den neutralen Bereich bei über 40 Punkten erholt, liegt er heute schon wieder bei 36 Punkten. Zudem ist bei Bitcoin-Long-Term-Holdern ebenfalls ein Verkaufstrend zu verzeichnen. Die haben allein im Oktober rund 300.000 BTC mit einem Gegenwert von 33 Milliarden $ abgestoßen, das aggressivste Verkaufsverhalten seit Dezember 2024.

Positive Faktoren sprechen für Markterholung zum Jahresende

Trotz allem Pessimismus gibt es auch zahlreiche Faktoren, die eine Erholung im November möglich machen. Schließlich muss man sich vergegenwärtigen, dass BTC noch Anfang Oktober ein neues All-Time-High bei 126.000 $ erreichte. Der aktuelle BTC-Kurs von 107.000 $ liegt noch komplett im Rahmen einer normalen Konsolidierung nach einem All-Time-High.

Vor allem die günstigen Entwicklungen auf makroökonomischer Ebene dürften zu weiterem Optimismus beitragen. Schließlich hat die FED gerade erst beschlossen, den Leitzins zu senken, und zum 1. Dezember soll das Quantitative-Tightening-Programm beendet werden. Das begünstigt in den USA einen konjunkturellen Aufschwung, da Kredite wieder günstiger werden und frische Liquidität in die Märkte fließt. In solchen Marktphasen tendieren Investoren dazu, Kapital aus risikoärmeren Anlageklassen wie Staatsanleihen in risikoreichere Assets wie Aktien, aber eben auch Kryptowährungen, umzuschichten.

Bitcoin Hyper Presale sammelt über 25 Millionen Dollar ein

Bitcoin Hyper ist ein junges Krypto-Projekt, welches das Bitcoin-Ökosystem in Zukunft auf Hyper-Speed bringen soll. Um die BTC-Blockchain wieder effizienter und damit konkurrenzfähiger zu machen, setzen die Entwickler hier auf die Solana Virtual Machine als Basis der ersten Layer-2-Lösung für Bitcoin. Ziel ist es, eine Layer-2-Blockchain aufzubauen, mit der Transaktionen von der Layer-1-Chain von BTC ausgelagert, komprimiert und beschleunigt abgewickelt werden.

Die native Kryptowährung HYPER kann heute noch im Presale zu rabattierten Konditionen erworben werden. Stand jetzt kamen so bereits über 25 Millionen $ an Presale-Investitionen zusammen, und heute können Anleger noch zum rabattierten Festpreis von 0,013215 $ einsteigen. Außerdem können die im Presale erworbenen Coins anschließend für eine jährliche Rendite von bis zu 46 % gestakt werden.

