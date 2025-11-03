Krypto News: ASTER explodiert 30 % wegen CZ's Investment

Innerhalb von nur 24 Stunden schoss der Kurs von ASTER um rund 30 % nach oben. Auslöser für die plötzliche Rallye war ein Post von Binance-Gründer Changpeng Zhao, der öffentlich machte, in das Projekt investiert zu haben. Die Nachricht entfacht neuen Hype um den Coin und könnte der Startschuss für eine größere Erholungsbewegung sein.

CZ kauft ASTER und der Kurs explodiert

ASTER hat innerhalb der letzten 24 Stunden erneut starke Volatilität verzeichnet. Nachdem der Kurs zuletzt unter den wichtigen 1-$-Support zurückgefallen war, kam es zwischenzeitlich zu einem Pump um 30 % und einem Kursanstieg auf über 1,25 $. Inzwischen ist der Coin zwar bereits wieder ein gutes Stück zurückgefallen, wird jedoch nach wie vor stabil über der 1-$-Marke gehandelt. Nun stellt sich natürlich die Frage, was der Auslöser für diese starke Rallye war und wie es jetzt für den ASTER-Coin weitergehen könnte.

Grund für den Pump, dürfte ein Post des Binance-Mitbegründers und ehemaligen CEOs CZ gewesen sein. Dieser hatte nämlich auf X mitgeteilt, dass er persönlich ein Investment in ASTER getätigt habe. Seinem Post konnte zwar nicht entnommen werden, wie viel ASTER er akkumuliert hat, doch der Umstand, dass er das öffentlich mitteilt, dürfte seinen Optimismus gegenüber ASTER nochmals unterstreichen. CZ ist von Beginn an einer der prominentesten Unterstützer des jungen ASTER-Coins.

Full disclosure. I just bought some Aster today, using my own money, on @Binance.



I am not a trader. I buy and hold. pic.twitter.com/wvmBwaXbKD - CZ BNB (@cz_binance) November 2, 2025

Schon vor dem Launch am 17. September hatte er mehrfach auf X auf das Projekt hingewiesen und dann nach dem Launch auch ganz klar das Potenzial von ASTER als neuer DEX-Krypto-Börse aufgezeigt. Er dürfte mitverantwortlich für den initialen Hype um die Kryptowährung gewesen sein. Die verzeichnete direkt zum Start am 17. September hohe Nachfrage. Daraus resultierte bei ASTER innerhalb der ersten Woche allein eine Kurssteigerung von 0,10 $ auf ein All-Time-High von bis zu 2,42 $.

Dementsprechend schoss der Kurs um über 2000 % in die Höhe und bescherte frühen Investoren massive Gewinne. Der erste Hype hielt jedoch nicht ewig an. Auf das All-Time-High folgte zunächst eine Konsolidierung zwischen 1,50 $ und 2,00 $. Durch den Flash Crash am 10. Oktober fiel ASTER dann jedoch weiter zurück, und zuletzt kämpften die Bullen damit, den 1-$-Support zu halten.

Folgt jetzt eine größere Rallye auf neues ATH?

CZs erneute positive Äußerungen gegenüber ASTER könnten nun der Beginn einer größeren Rebound-Rallye gewesen sein. Schließlich handelt der Coin mit dem 1-$-Support aktuell auf einer psychologisch und charttechnisch hochrelevanten Unterstützungsmarke, bei der ein positives Reversal gut initiiert werden könnte. Gleichzeitig verzeichnet die DEX-Plattform nach wie vor hohe Tradingvolumen und starke Gewinne. Somit positioniert sich ASTER nur wenige Wochen nach dem Launch als tatsächliche Konkurrenz zu Branchengrößen wie Hyperliquid.

Zudem würde eine prominente Krypto-Persönlichkeit wie CZ wohl kaum in einen Coin investieren und das Ganze öffentlich mitteilen, wenn er nicht absolut von dessen Potenzial überzeugt wäre. Falls es den Bullen jetzt gelingt, die 1-$-Marke zu verteidigen, wäre das nächste Ziel, wieder über 1,50 $ zu steigen und damit in die vorangegangene Konsolidierungsrange zurückzufinden. Falls das gelingt, würde auch eine Rallye über 2,00 $ in Richtung neuer Allzeithöchststände wieder in greifbare Nähe rücken.

Quelle: Coinmarketcap.com

Aktuell tradet ASTER bei 1,03 $. Das bringt den Coin heute auf eine Marktkapitalisierung von 2 Milliarden $ und macht ihn zur 43. größten Kryptowährung überhaupt. Durch den neuen Hype ist das Handelsvolumen seit gestern um über 1200 % explodiert und liegt nun sogar über der Marktkapitalisierung bei 2,75 Milliarden $.

Die bereits erreichte Milliarden-Marktkapitalisierung schränkt das Rallye-Potenzial von ASTER in Zukunft natürlich ein. Eine Rallye wie die 2000-%-Rallye aus der ersten Woche ist kurzfristig kaum mehr realistisch. Daher interessieren sich viele Anleger heute auch für junge Kryptos, die sich im Gegensatz zu diesem Coin noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung und vor einem ersten möglichen Hype befinden.

