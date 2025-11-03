Ethereum Prognose: Erst Crash, dann explosive Rallye auf 8.000 Dollar?

Der Start in die neue Handelswoche ist schwach verlaufen. Kryptowährungen stehen unter Druck, der Markt tendiert klar nach unten. Bitcoin verliert innerhalb von 24 Stunden rund 2,5 Prozent und notiert aktuell bei etwa 108.000 US-Dollar. Bei den Altcoins fällt die Korrektur noch deutlicher aus. Ethereum rutscht um etwa Prozent ab und verzeichnet auf Sicht der vergangenen sieben Handelstage zweistellige Verluste. Die zweitwertvollste Kryptowährung wird derzeit bei rund 3.700 US-Dollar gehandelt, damit deutlich unter den Hochs der Vorwochen. Dennoch gibt es Datenpunkte, die Anlass zu Optimismus bieten. Onchain-Metriken signalisieren, dass auf den jüngsten Ethereum-Crash möglicherweise eine Rallye folgen könnte.

Ethereum-Angebot wird immer knapper - Institutionelle Nachfrage steigt

Der Analyst beschreibt hier ein strukturelles Kräfteverhältnis, das sich zunehmend zugunsten von Ethereum verschiebt. Denn das tägliche Kaufvolumen wird nicht mehr primär von Retail oder kurzfristigen Tradern getrieben, sondern vor allem von zwei Kapitalströmen, die sehr stabil sind: institutionelle Ethereum Spot ETFs und große Digital Asset Treasuries. Zu diesen treibenden Kräften zählt er etwa Bitmine mit Tom Lee, der bereits im dritten Quartal 2025 massiv in ETH eingestiegen ist, unmittelbar nachdem der GENIUS Act eingeführt wurde.

Die Folge: das handelbare Angebot auf zentralisierten Börsen sinkt. Laut den Daten sind nur noch rund 6,5 Millionen ETH auf Spot-Börsen verfügbar. Das ist ein historisch niedriger Stand und zeigt, wie stetig Liquidität abfließen kann, wenn die Nachfrage zu einem großen Teil aus langfristigen Halte-Strukturen kommt. Außerdem verweist er darauf, dass die Perp-Trader in diesem Jahr gewissermaßen "ausgeblutet" sind. Rund 9 Millionen ETH seien hier an institutionelle Strukturen übergegangen. Diese Kombination aus steigender Nachfrage und schrumpfendem Handelsangebot schafft laut ihm die Basis, dass Q4 nicht einfach nur ein Rebound wird, sondern ein klar bullisches Setup für November und Dezember.

Price-Discovery-Phase könnte ETH auf 8.000 Dollar katapultieren

Der Analyst Ali Martinez beschreibt hier ein perfektes Szenario, das den optimalen Verlauf skizziert. In diesem Idealbild würde Ethereum zunächst den Rücksetzer im Bereich um 3.800 US-Dollar abfangen. Danach wäre ein Angriff auf das bisherige Allzeithoch bei 4.900 US-Dollar die nächste Etappe. Gelingt dieser Ausbruch, wäre oberhalb dieser Zone keine echte charttechnische Barriere vorhanden.

Genau das ist für ihn der Kern des bullischen Arguments. Denn in einer Price-Discovery-Phase existiert kein historischer Widerstand mehr. Dadurch könnte Ethereum seiner Meinung nach im besten Fall eine extrem dynamische Bewegung bis in Richtung 8.000 US-Dollar innerhalb kurzer Zeit sehen. Wenn dann erst einmal Momentum in den Markt kommt, könnte sich hier ein bullisches Szenario ergeben.

