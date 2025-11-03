Der italienische Energiekonzern Eni plant gemeinsam mit dem malaysischen Staatsunternehmen Petronas eine umfassende Zusammenarbeit zur Förderung von Öl und Gas in Indonesien und Malaysia. Die Aussicht auf starke Produktionszuwächse sorgt aktuell für ein deutliches Kursplus bei der Eni Aktie.Strategische Bündelung von Förderkapazitäten Eni und Petronas haben eine verbindliche Vereinbarung unterzeichnet, die insgesamt 19 Förderanlagen umfasst. ...

