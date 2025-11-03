FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 4. November 2025



TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 DEU: Adtran Networks, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Geberit, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Evonik, Q3-Zahlen

07:00 DEU: FMC, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Presse- und Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Norma Group, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Nordex, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Elmos Semiconductor, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Nemetschek, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Philips, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Hugo Boss, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Pressekonferenz, 11.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:30 ESP: Telefonica, Q3-Zahlen (11.00 Uhr Capital Markets Day) 08:00 DEU: Schaeffler, Q3-Zahlen (detailliert) (10.00 Uhr Analysten- und Pressekonferenz) 08:00 GBR: Associated British Foods, Jahreszahlen

08:00 GBR: BP, Q3-Zahlen

08:30 JPN: Nintendo, Halbjahreszahlen

12:00 USA: Spotify, Q3-Zahlen

12:45 ITA: Ferrari, Q3-Zahlen

12:45 USA: Pfizer, Q3-Zahlen

13:00 USA: Uber Technologies, Q3-Zahlen

22:00 NLD: Qiagen, Q3-Zahlen

22:00 USA: Amgen, Q3-Zahlen

22:00 USA: AMD, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: AT&S, Q2-Zahlen

CHE: Georg Fischer (Capital Markets Day)

NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen

USA: Stanley Black & Decker, Q3-Zahlen

USA: Eaton, Q3-Zahlen

USA: American International Group, Q3-Zahlen

USA: The Mosaic, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 10/25

14:30 USA: Handelsbilanz 9/25

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 9/25

16:00 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 9/25 (endgültig)

HINWEIS

10:00 DEU: Pk Deutsche Bank und DWS: «Altersvorsorge-Report 2025»

10:00 DEU: Video-Pressegespräch Förderbank KfW: Mittelstandspanel 2025 mit KfW-Chefvolkswirt Dirk Schumacher

DEU: Forum Recht des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) zum Thema «Innovationskraft steigern durch zukunftsorientierten Rechtsrahmen» + 1040 Keynote Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD)

11:30 DEU: Telekom und Nvidia stellen KI-Fabrik vor, Berlin Das gemeinsame Projekt der Deutschen Telekom und des Chipherstellers Nvidia soll "den Grundstein für eine neue Ära der Künstlichen Intelligenz (KI) in Deutschland und Europa" legen. Pk mit Tim Höttges (CEO Deutsche Telekom AG), Christian Klein (CEO SAP) und Christian Sewing (CEO Deutsche Bank AG)



EUR: EU-Kommission stellt Berichte zu den Reformfortschritten von Ländern vor, die in die Europäische Union streben

BEL: Vor der Weltklimakonferenz COP30: EU-Umweltminister wollen sich auf EU-Klimaziel für 2040 verständigen

BEL: Vor der Weltklimakonferenz COP30: Veröffentlichung des UN Emission Gap Report

RUS: Feiertag, Börse geschlossen

°



Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi